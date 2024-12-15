شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: أجواء باردة على معظم المناطق عدا ساحل البحر الأحمر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني عن الأجواء الباردة ستسود علي معظم مناطق المملكة، بدءا من اليوم الأحد وستؤثر على دول الخليج أيضا.

وقال الحصينى، أنه وفقاً ل”meteologix”، الحرارة المسجلة عصر اليوم الأحد الساعة “4 “، تشير إلى أجواء باردة على معظم المناطق عدا الساحل البحر الأحمرالشمالي معتدل و الأوسط والجنوبي حار.

وأضاف: “الرياض العاصمة والهفوف أبرد من أبها وهذا نتيجة لتعمق الكتلة الباردة السيبيرية عليها وعلى باقي المناطق”

وحث الحصيني الجميع على الاستعداد لمواجهة البرد من خلال ارتداء الملابس الثقيلة، خصوصًا للأطفال الذين يتزامن خروجهم مع أوقات الدراسة والدوام، وأكد على أهمية اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لتجنب آثار البرد الشديد على الصحة.