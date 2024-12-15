

توقع المركز الوطني للأرصاد، قدوم موجة باردة في الربع الأول من الشتاء، تتسبب في انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر بـ3 درجات، بداية من اليوم الأحد. وتوقع المركز أن مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل وشمال المنطقة الشرقية ستتأثر بانخفاض درجات الحرارة حتى يوم الثلاثاء، وبكتلة هوائية باردة، حيث يتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين صفر إلى -3 تحت الصفر. ويمتد تأثيرها يومي الإثنين والثلاثاء إلى مناطق القصيم والرياض والشرقية، حيث يتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى 5-2م، كما يتوقع أن يصاحب انخفاض الحرارة نشاط في الرياح المثيرة للغبار يومي الأحد والإثنين على المناطق المتأثرة بالانخفاض، ويمتد إلى منطقتي مكة والمدينة بما فيها الأجزاء الساحلية خاصة خلال النهار. كان المركز أعلن في بداية ديسمبر أول أيام فصل الشتاء أرصاديًا، حيث نشر المركز الوطني للأرصاد تقريرا عن التوقعات المناخية والحالة السائدة على المملكة العربية السعودية ، خلال فصل الشتاء للعام 1446 الموافق 2025/2024. ويستعرض التقرير التوقعات المناخية خلال فصل الشتاء 1446 للفترة من 1 ديسمبر 2024 إلى 28 فبراير 2025 لدرجات الحرارة السطحية وهطول الأمطار، فيما تعتمد التوقعات على مخرجات النماذج العددية، والتي تحاكي ديناميكية الغلاف الجوي، وتأثيره على مناخ المملكة بشكل مباشر أو غير مباشر.

كانت هذه تفاصيل خبر الصفر المئوي يطل على المملكة خلال الأسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.