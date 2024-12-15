السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 300 حقيبة إيوائية و300 خيمة في ولاية باميان بأفغانستان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 300 حقيبة إيوائية و300 خيمة في ولاية باميان بأفغانستان، استفاد منها 1.800 فرد، وذلك ضمن مشروع الإيواء للعائدين من باكستان إلى أفغانستان والمتضررين من الفيضانات للعام 2024م.

ويهدف المشروع إلى توزيع 4.882 من المواد الإيوائية المتنوعة كالخيام والبطانيات والفرش البلاستيكي وغيرها من المستلزمات الإيوائية الأساسية في عدة مدن بأفغانستان، يستفيد منه 29.292 فردًا.

ويأتي ذلك امتدادا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الانساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة في مختلف أرجاء المعمورة.

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