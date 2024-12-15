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السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1.200 سلة غذائية في محلية ستيت بولاية كسلا في السودان

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية, 1.200 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا من النازحين في محلية ستيت بولاية كسلا في جمهورية السودان، استفاد منها 7.200 فرد بواقع 1.200 أسرة، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2024م.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها وتحقيقًا للأمن الغذائي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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