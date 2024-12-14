1.5 مليون م2 حدائق خضراء

وأوضحت البلدية أن مساحة الحدائق العامة بالمحافظة بلغت 1.535.858 مترًا مربعًا، فيما بلغت مساحة المسطحات الخضراء 1.350.237 مترًا مربعًا، ومساحة منطقة الألعاب 7.690 أمتار مربعة، وتحتوي على ممرات المشاة، والألعاب الترفيهية للأطفال التي تناسب مختلف الأعمار، والجلسات المخصصة للعوائل، والمطاعم، والفود ترك، وممرات للدراجات، ومواقف السيارات لرفع مستوى جودة الحياة.
وتأتي تلك الجهود في إطار سعي البلدية على مواصلة عملها في أنسنة المدن وفق رؤية 2030، بزيادة المسطحات الخضراء والتشجير في جميع المواقع المتاحة.
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