رعاية لأبناء القاصدين للمسجد النبوي

وجبات طازجة
يقدّم المركز البيئة الآمنة والممتعة لأبناء قاصدي المسجد النبوي، تحت إشراف كوادر بشرية متخصصة، تعلمهم الهدي النبوي والقيم الأخلاقية الإسلامية الحميدة، ليتفرغ ذووهم لأداء العبادة وهم آمنون مطمئنون على أطفالهم، وأنهم بأيدٍ أمينة، تقدم لهم وجبات الطعام الطازجة في صالات مهيأة، لينعم قاصدو المسجد النبوي وأطفالهم ويستأنسوا بجوار المصطفى -عليه الصلاة والسلام- في تجربة إثرائية فريدة.
ويحتوي المركز على نظام أمني متكامل، مزود بكاميرات المراقبة، يشترط لدخول الطفل أو خروجه من المركز تقديم الهوية أو الإقامة أو الجواز، كما يوفّر المركز برامج متنوعة للأطفال، يعزز فيها القدرات التعليمية والثقافية لديهم، وأنشطة ترفيهية تنمّي التفكير الإبداعي والمهارات الإدراكية في بيئة تفاعلية مشوقة، تُغرس فيها القيـم الدينية لديهم.
7100 طفل
يقع مركز ضيافة الأطفال الذي يستضيف الأطفال يوميًا من الساعة 5 صباحًا وحتى الساعة 11 مساءً، في الجهة الشمالية الشرقية من المسجد النبوي، بين مخرج ساحات (339 - 340)، على مساحة 268 مترًا مربعًا، وقد تجاوز عدد المستفيدين من المركز خلال الفترة من 22/8/2024 إلى 31/10/2024 نحو 7100 طفل من 69 جنسية مختلفة.
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