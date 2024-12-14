تشييع 7 جثامين في حادث سير بالأحساء

شيع جمع غفير من المواطنين والمقيمين في مقبرة حي الراشدية في مدينة المبرز التابعة للأحساء، بعد صلاة ظهر السبت، جثامين 7 أفراد من أسرة واحدة «الأب، والأم و5 أبناء»، توفوا في حادث «سير» مأساوي، أثناء سفرهم، الخميس الماضي، على طريق خريص – الرياض «150 كيلومترا من الهفوف».

ووريت الجثامين بالمقبرة، بعد أن أدى المشيعون صلاة الجنازة. وازدحمت المقبرة بأعداد كبيرة من المعزين، الذين حضروا لتقديم واجب العزاء من داخل وخارج الأحساء.

وأبان أقارب المتوفين لـ«دوت الخليج»، أن ظروف وملابسات الحادث، تشير إلى تصادم وقع بين السيارة التي تقل الأسرة، وشاحنة، وأسفر الحادث عن وفاة أفراد الأسرة «ركاب السيارة»، بينهم أطفال، وخصص أقارب المتوفين مجلسا لاستقبال المعزين في محافظة الخبر، موضحين أن الأسرة، تقيم في الأحساء، ورب الأسر يعمل في الأحساء، فيما لا تزال الجهات الأمنية تحقق في ظروف وملابسات الحادث، لتحديد المسؤولية، واستكمال الإجراءات النظامية.

المتوفون

01- علي محمد حدادي.

02- عيش بنت أحمد حدادي.

03- محمد علي حدادي.

04- حسام علي حدادي.

05- جوري علي حدادي.

06- جيداء علي حدادي.

07- جيان علي حدادي.