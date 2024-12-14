مشروعات للتطوير الصحي في العلا

وخلال زيارته، قام وزير الصحة بجولة ميدانية، شملت أقسام العناية المركزة، والأشعة، وأقسام الطوارئ بمستشفى الأمير عبدالمحسن. كما تضمنت الجولة زيارات تفقدية لمركز عشار للرعاية العاجلة، ومركزي الصخيرات والمنشية للرعاية الأولية.
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