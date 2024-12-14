مشروعات للتطوير الصحي في العلا

دشن وزير الصحة، فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، عددًا من المشاريع الصحية في محافظة العُلا بحضور الرئيسة التنفيذية المكلفة للهيئة الملكية لمحافظة العُلا عبير العقل، والرئيس التنفيذي لشركة الصحة القابضة ناصر الحقباني. وشملت المشاريع التي تم تدشينها مشروع إحلال البنية التحتية لمستشفى الأمير عبدالمحسن، ومركز عشار للرعاية العاجلة، ومركز الصخيرات للرعاية الأولية، بعد استكمال جميع أعمال البنية التحتية والتجهيزات الفنية اللازمة.

وخلال زيارته، قام وزير الصحة بجولة ميدانية، شملت أقسام العناية المركزة، والأشعة، وأقسام الطوارئ بمستشفى الأمير عبدالمحسن. كما تضمنت الجولة زيارات تفقدية لمركز عشار للرعاية العاجلة، ومركزي الصخيرات والمنشية للرعاية الأولية.