شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الأردن يستقبل وزير الخارجية ولجنة الاتصال العربية بشأن سوريا والان نبدء بالتفاصيل

الحفاظ على أمن سوريا

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الدمام - شريف احمد - استقبل الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، في مدينة العقبة اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وأعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، إضافة إلى وزراء خارجية عدد من الدول وممثلي منظمات دولية، وذلك على هامش اجتماعات العقبة حول سوريا.وأكد ملك الأردن، أن استقرار سوريا يمثل مصلحة استراتيجية للدول العربية وللمنطقة بأسرها.وشدد على أهمية تنسيق موقف دولي موحد وفاعل يضمن الحفاظ على أمن سوريا، وسلامة مواطنيها، وسيادتها ومؤسساتها الوطنية، والتأكيد على ضرورة حماية وحدة أراضيها من أي اعتداء أو تدخل خارجي.