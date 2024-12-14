اخبار السعوديه

مترو الرياض.. تسليم رخصتي تشغيل المسارين الأحمر والأخضر

0 نشر
واس - الرياض 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مترو الرياض.. تسليم رخصتي تشغيل المسارين الأحمر والأخضر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للنقل عن تسليم رخصتي تشغيل المسارين الأحمر والأخضر.
وذلك ضمن شبكة مترو الرياض لشركتي "مترو العاصمة كامكو" المشغلة للمسار الأحمر، و"ائتلاف فلو"، المشغلة للمسار الأخضر.

مسارات مترو الرياض

ويمتد المسار الأحمر على طول 25.3 كيلومترًا، ابتداءً من جامعة الملك سعود وصولًا إلى مدينة الملك فهد عبر طريق الملك عبدالله.
بينما يمتد المسار الأخضر على طول 12.9 كيلومترًا، من طريق الملك عبدالعزيز إلى طريق الملك عبدالله.
وأكدت الهيئة أن تسليم الرخص جاء بعد استيفاء الشركتين لجميع المتطلبات، والمعايير التشغيلية المعتمدة.

المساران الأحمر والأخضر في مترو الرياض

وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي في إطار دورها الرئيسي للإشراف على قطاع النقل السككي في المملكة، بما يضمن تشغيل شبكة قطار الرياض وفق أعلى معايير السلامة والجودة.

ويتضمن الترخيص التزام المشغلين بتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة وكفاءة التشغيل، لضمان تقديم خدمات نقل عام متطورة تلبي احتياجات السكان وتعزز تجربة النقل العام في مدينة الرياض.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الهيئة العامة للنقل لتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية، المتمثلة في تحسين جودة الحياة وتوفير خيارات نقل متقدمة ومستدامة تواكب تطلعات المستفيدين.

محطات مترو الرياض

ويبدأ غدا تشغيل المسار الأحمر "طريق الملك عبد الله" والأخضر "طريق الملك عبد العزيز" بمترو الرياض.
كما يبدأ المسار الثاني (الخط الأحمر) بطول 25.3 كيلومتر، من طريق الملك عبد الله وينتهي عند استاد الملك فهد.
ويشتمل على 15 محطة ويلتقي هذا المسار مع المسار الأخضر عند محطة وزارة التعليم.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا