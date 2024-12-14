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شكرا لقرائتكم خبر عن مترو الرياض.. تسليم رخصتي تشغيل المسارين الأحمر والأخضر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للنقل عن تسليم رخصتي تشغيل المسارين الأحمر والأخضر.
وذلك ضمن شبكة مترو الرياض لشركتي "مترو العاصمة كامكو" المشغلة للمسار الأحمر، و"ائتلاف فلو"، المشغلة للمسار الأخضر.
بينما يمتد المسار الأخضر على طول 12.9 كيلومترًا، من طريق الملك عبدالعزيز إلى طريق الملك عبدالله.
وأكدت الهيئة أن تسليم الرخص جاء بعد استيفاء الشركتين لجميع المتطلبات، والمعايير التشغيلية المعتمدة.
ويتضمن الترخيص التزام المشغلين بتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة وكفاءة التشغيل، لضمان تقديم خدمات نقل عام متطورة تلبي احتياجات السكان وتعزز تجربة النقل العام في مدينة الرياض.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الهيئة العامة للنقل لتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية، المتمثلة في تحسين جودة الحياة وتوفير خيارات نقل متقدمة ومستدامة تواكب تطلعات المستفيدين.
كما يبدأ المسار الثاني (الخط الأحمر) بطول 25.3 كيلومتر، من طريق الملك عبد الله وينتهي عند استاد الملك فهد.
ويشتمل على 15 محطة ويلتقي هذا المسار مع المسار الأخضر عند محطة وزارة التعليم.
وذلك ضمن شبكة مترو الرياض لشركتي "مترو العاصمة كامكو" المشغلة للمسار الأحمر، و"ائتلاف فلو"، المشغلة للمسار الأخضر.
مسارات مترو الرياضويمتد المسار الأحمر على طول 25.3 كيلومترًا، ابتداءً من جامعة الملك سعود وصولًا إلى مدينة الملك فهد الرياضية عبر طريق الملك عبدالله.
بينما يمتد المسار الأخضر على طول 12.9 كيلومترًا، من طريق الملك عبدالعزيز إلى طريق الملك عبدالله.
وأكدت الهيئة أن تسليم الرخص جاء بعد استيفاء الشركتين لجميع المتطلبات، والمعايير التشغيلية المعتمدة.
المساران الأحمر والأخضر في مترو الرياضوأوضحت أن هذه الخطوة تأتي في إطار دورها الرئيسي للإشراف على قطاع النقل السككي في المملكة، بما يضمن تشغيل شبكة قطار الرياض وفق أعلى معايير السلامة والجودة.
ويتضمن الترخيص التزام المشغلين بتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة وكفاءة التشغيل، لضمان تقديم خدمات نقل عام متطورة تلبي احتياجات السكان وتعزز تجربة النقل العام في مدينة الرياض.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الهيئة العامة للنقل لتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية، المتمثلة في تحسين جودة الحياة وتوفير خيارات نقل متقدمة ومستدامة تواكب تطلعات المستفيدين.
محطات مترو الرياضويبدأ غدا تشغيل المسار الأحمر "طريق الملك عبد الله" والأخضر "طريق الملك عبد العزيز" بمترو الرياض.
كما يبدأ المسار الثاني (الخط الأحمر) بطول 25.3 كيلومتر، من طريق الملك عبد الله وينتهي عند استاد الملك فهد.
ويشتمل على 15 محطة ويلتقي هذا المسار مع المسار الأخضر عند محطة وزارة التعليم.