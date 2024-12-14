انطلاق مؤتمر مستشفى الملك خالد للعيون الدولي 2024 لمناقشة أحدث التقنيات الطبية

انطلق مؤتمر مستشفى الملك خالد للعيون الدولي 2024، اليوم الخميس في العاصمة السعودية الرياض، الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام، وسجّل فيه أكثر من 2300 مشارك، لمناقشة أحدث التقنيات والأساليب في التشخيص والعلاج في مجال صحة العين والبصريات.

ودشّن المؤتمر فعالياته، بفعاليات ⁧‫هاكاثون العيون‬⁩ الذي نظمته مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، حيث يجتمع فيه متخصصون بطب العيون ومهندسون بالذكاء الاصطناعي لمناقشة وابتكار حلول في مجال صحة العيون باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

بعد ذلك بدأت فعاليات المؤتمر، حيث أكد الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم الراجحي، الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث، في كلمته الافتتاحية لمؤتمر مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون الدولي 2024، أن هذا الحدث يأتي في إطار دور المستشفى المستمر في تطوير طب العيون، وتعزيز التأثير الإيجابي من خلال دعم البحث العلمي، وتبادل المعرفة، وتعميق الحوار والنقاش العلمي في مجال طب العيون والبصريات.

وأوضح أن تنظيم هذا المؤتمر يتزامن مع سلسلة من الإنجازات الوطنية، وعلى رأسها فوز المملكة باستضافة كأس العالم 2034.

وتأمّل الراجحي أن يسهم هذا المؤتمر، الذي يتضمن عرض أكثر من 181 ورقة علمية، ويشارك فيه أكثر من 98 متحدثاً محلياً ودولياً، في الخروج بتوصيات تساهم في تطوير الممارسات والرعاية الطبية في مجال صحة العين.

وقال الراجحي إن المستشفى احتفل مؤخراً بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بتحويل المستشفى إلى مؤسسة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح، مملوكة للهيئة الملكية لمدينة الرياض تحت اسم "مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث"، وصدور النظام الأساسي له.

وأضاف: "بدعم قيادتنا الرشيدة، أصبح المستشفى أيقونة عالمية في مجال طب العيون والبصريات، حيث يمتلك تاريخاً وإرثاً عريقاً في تقديم الرعاية الطبية والتعليم والأبحاث والتدريب، منذ تأسيسه قبل أكثر من 42 عاماً".

من جانبها، قالت الدكتورة هدى الغدير رئيسة اللجنة العلمية في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث إن هذا المؤتمر يأتي في وقت تتسارع فيه التطورات التكنولوجية والاكتشافات العلمية بشكل غير مسبوق، مما يفتح آفاقاً جديدة لتحسين رعاية العيون.

وأوضحت أن المؤتمر سيركز على أبرز التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي، كالجراحات الشبكية، الجلوكوما، إضافة إلى أحدث التقنيات في جراحة الساد، وزراعة القرنية، وأورام العين، وأهم المستجدات في أمراض العين الوراثية.

وتابعت "نتطلع إلى مناقشات مثمرة تلهمنا لمواصلة البحث والابتكار والعمل على تطوير حلول جديدة تساهم في تحسين صحة العيون على مستوى العالم".

وتم خلال المؤتمر تكريم الدكتور صالح المسفر، المدير الطبي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث، تقديراً لمسيرته المهنية الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود. كما تم تكريم الدكتور حمد الفريخ - رحمه الله - الذي رحل تاركًا وراءه إرثًا من الأعمال الطيبة والأفعال النبيلة، حيث تجسدت في سيرته صورٌ مشرقة من معاني الإنسانية وخدمة المرضى.

وصاحب المؤتمر معرض لأحدث التقنيات في مجال طب العيون والبصريات.