شكرا لمتابعة خبر عن حادث مروري بين مصري وسعودي يتحول إلى عزيمة عشاء..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد طريف، تحوّل حادث مروري بين مصري وسعودي إلى لحظة من الألفة والضحك، بعدما قرر الطرفان تحويل الموقف غير المتوقع إلى فرصة للتعارف.

الحادث وقع بين سيارتين على أحد الطرق السريعة، حيث أدى التصادم إلى أضرار بسيطة في المركبتين. لكن بدلاً من الدخول في نقاشات حادة أو الشكوى، قرر السائقان الجلوس معًا بهدوء أمام سيارتيهما وتناول العشاء.

وأظهر المقطع الذي تم انتشاره على نطاق واسع ، الرجلين وهما جالسان على الأرض أمام سياراتهما، يتناولان العشاء معًا في جو من الود والألفة .