شكرا لمتابعة خبر عن تأجيل بداية اليوم الدراسي في مدارس الحدود الشمالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حرصًا على صحة وسلامة الطلاب والطالبات في منطقة الحدود الشمالية، وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بتأجيل بداية اليوم الدراسي ليومي الأحد والاثنين، 14-15/06/1446، إلى الساعة التاسعة صباحًا، وذلك بناءً على التوقعات الجوية بانخفاض درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل.

يأتي هذا التوجيه في إطار حرص سموه الكريم على توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب والطالبات، في ظل الظروف الجوية القاسية التي قد تؤثر على قدرتهم على التنقل بأمان في الساعات المبكرة من اليوم.

وقد تم التنسيق مع إدارة التعليم في المنطقة لضمان تنفيذ هذا التوجيه في جميع مدارس المنطقة، بما يتوافق مع التعليمات المنظمة في مثل هذه الحالات الجوية. كما تم التأكيد على أهمية متابعة الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطلاب والطالبات.