شكرا لمتابعة خبر عن تنفيذ حكم القتل قصاصًا في يمني قتل مواطن بالقصيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت وزارة الداخلية بيانًا حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في منطقة القصيم, فيما يلي نصه:

قال الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ). وقال تعالى ( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ).

أقدم / بسام عبدالرحمن علي الفقيه ـ يمني الجنسية ـ على قتل / مقرن بن مساعد بن بلاش المطيري – سعودي الجنسية – وذلك بطعنه عدة طعنات بأداة حادة، مما أدى لوفاته.

وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله قصاصاً، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني / بسام عبدالرحمن علي الفقيه ـ يمني الجنسية بمنطقة القصيم.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك؛ لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين، ويسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.