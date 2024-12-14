السعودية | وزير الخارجية يصل الأردن للمشاركة في الاجتماع الموسع لوزراء خارجية لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إلى مدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، اليوم، وذلك للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سوريا المُشَكلة بقرار من جامعة الدول العربية والمكونة من المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، وسيحضر الاجتماع أيضا وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين ـ الرئيس الحالي للقمة العربية ـ، ودولة قطر.

ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية الدول العربية الحاضرون اجتماعات مع وزيري خارجية الجمهورية التركية، والولايات المتحدة الأمريكية، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط