السعودية | “استدامة” يختتم مشاركته في كوب 16 بإبرام اتفاقيات في مجالات البحث والابتكار

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اختتم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة مشاركته في مؤتمر الأطراف السادس عشر (COP16)، الذي استضافته المملكة في مدينة الرياض خلال الفترة من 2 – 13 ديسمبر الجاري.

وشهد جناح المركز خلال أيام المؤتمر إقبالًا لافتًا من الزوار، من بينهم خبراء ومختصون وممثلون عن منظمات محلية وإقليمية ودولية .

كما شارك المركز في إقامة عدد من ورش العمل والجلسات الحوارية العلمية التي عُقدت على هامش المؤتمر، حيث ناقش أحدث التطورات والتحديات في القطاع الزراعي مع التركيز على الحلول المبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة.

وخلال المؤتمر وقع المركز اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدة جهات محلية وعالمية لتعزيز التعاون في مجالات البحث والابتكار ونقل التقنيات الحديثة، وركزت هذه الاتفاقيات على تطوير حلول مستدامة للتحديات الزراعية والبيئية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وشكل المؤتمر منصة مثالية لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة التغير المناخي، حيث عقد المركز اجتماعات مع جهات محلية ودولية وشركاء إستراتيجيين من مختلف أنحاء العالم، وناقشت الاجتماعات سبل تبادل الخبرات وتطوير مشاريع مشتركة تسهم في تحقيق أهداف الزراعة المستدامة.

وسلطت مشاركة المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة الضوء على أحدث الأبحاث والتقنيات لدعم الممارسات الزراعية المستدامة، مثل الأنظمة الذكية لإدارة الموارد المائية، وتقنيات الزراعة المستدامة التي تقلل من استهلاك المياه وتزيد من كفاءة الإنتاج الزراعي، إلى جانب تقديم مبادرات تعزز مكانته في مجال الزراعة المستدامة، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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