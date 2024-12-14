السعودية | استشاري: المملكة متقدمة في “زراعة الأعضاء طفيفة التوغل” باستخدام الروبوت الجراحي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

قال استشاري زراعة وجراحة الكبد والبنكرياس د. ياسر النمري، إن المملكة متقدمة في “زراعة الأعضاء طفيفة التوغل” باستخدام الروبوت الجراحي.

وأضاف في تصريحات للإخبارية، أن المملكة تولي القطاع الصحي اهتماما كبيرا، وبالخصوص تدعيم هذا القطاع بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، بما يدعم ويتماشى مع مستهدفات الرؤية السعودية.

وذكر أن وجود الأطباء المتخصصين والمتميزين في المملكة ساعد على تطوير القطاع الطبي، مما يشير إلى أن المملكة أصبحت بيئة جاذبة للمهارات الطبية.

وأشار إلى أن هناك العديد من الأبحاث الطبية والدراسات تم إجراؤها في المملكة، وأثبتت هذه الأبحاث تقدم المملكة في “زراعة الأعضاء طفيفة التوغل”.

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