شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ غدًا وتستمر 3 أيام.. موجة برد قاسية تؤثر على أجواء المملكة/عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستعد مناطق المملكة لاستقبال موجة برد قاسية تبدأ من يوم غدٍ الأحد، متسببةً في انخفاض كبير في درجات الحرارة، خاصةً في المناطق الشمالية والوسطى والشرقية.

وتُصاحب هذه الأجواء رياح نشطة مثيرة للأتربة، مما يزيد من الإحساس بالبرودة.

ووسط هذه الأجواء، تتزايد الدعوات لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، لا سيما لحماية الأطفال والطلاب من تداعيات البرودة القارسة، عبر ارتداء الملابس الشتوية المناسبة وتوفير بيئات دافئة وآمنة.



وأوضح محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، لـ”اليوم”: “تشهد مناطق شمال المملكة تأثير كتلة هوائية باردة اعتبارًا من غدٍ الأحد وحتى نهاية الأسبوع، مما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي في بعض المناطق، خاصة في شمال شرق المملكة".

وأضاف: "كما ستشهد المنطقة الشرقية والقصيم والرياض انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع القادم. ورغم ذلك، فإن الأجواء العامة ستظل مستقرة لكنها باردة”.

عقيل العقيل عقيل العقيل



الموجة تستمر حتى الثلاثاء



وقال العقيل: “تستمر موجة البرد بالتأثير على مناطق المملكة خلال الفترة من الأحد 15 ديسمبر وحتى الثلاثاء 17 ديسمبر، وتشمل مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، وشمال المنطقة الشرقية".

وأوضح أنه من المتوقع أن تخفض الكتلة الهوائية الباردة درجات الحرارة الصغرى إلى ما بين صفر و3 درجات تحت الصفر المئوي، كما يمتد تأثير الموجة الباردة يومي الاثنين والثلاثاء ليشمل مناطق القصيم، الرياض، والمنطقة الشرقية، مع توقعات بأن تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 2 و5 درجات مئوية.

وأشار إلى أن “الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار سترافق هذه الأجواء يومي الأحد والاثنين، خاصةً في المناطق التي ستشهد انخفاضًا حادًا في درجات الحرارة، مع امتداد التأثير إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بما في ذلك الأجزاء الساحلية خلال ساعات النهار”.

طقس المملكة اليوم

حسب بيان المركز، تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والمصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة هطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.

كتلة هوائية باردة