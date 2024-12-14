شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يُحذر: موجة برد شديدة تبدأ الأسبوع القادم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذر خبير الطقس والمناخ، الدكتور خالد الزعاق، من موجة برد شديدة تُنتظر الأسبوع القادم، مشيرًا إلى أن ذروتها ستكون خلال الأيام الثلاثة المقبلة، السبت والأحد والاثنين.

وقال الزعاق خلال فقرته المُذاعة على قناة «العربية»: “نحن الآن في فترة المربعانية، والتي تتكون من ثلاث نجوم، كل نجم يستمر 13 يومًا، أولها نجم الأكليل، والذي تكون درجات الحرارة فيه معتدلة”.

وأضاف: “في منتصف شهر ديسمبر، يبدأ النجم الثاني المعروف بـ القلب، وفيه تنخفض درجات الحرارة إلى مستويات متدنية، وكان أهلنا السابقون يقولون: ‘تدحملوا زين الثوب ما يكفي والجمر ما يدفي'”.

وأشار الزعاق إلى أن بداية موجة برد القلب تشهد وصول الكتل الهوائية الباردة من المناطق القطبية، أو صحراء سيبيريا، مما يزيد من شدة البرودة.