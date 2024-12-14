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شكرا لقرائتكم خبر عن في 4 دول.. مركز الملك سلمان ينفذ مشروعات صحية ويوزع سلال غذائية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشروع الطبي التطوعي لتركيب الأطراف الصناعية للاجئين الأوكرانيين في مدينة جيشوف بجمهورية بولندا، والمقام خلال الفترة من 8 وحتى 15 ديسمبر 2024م، حيث قام الفريق الطبي للتابع للمركز منذ بدء الحملة بتركيب الأطراف الصناعية لتسعة مستفيدين.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعوب والدول المحتاجة والمتضررة حول العالم.
واستفاد منها 4.782 فردًا، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع المساعدات الغذائية والحقائب الصحية للسكان المتضررين من الزلزال في شمال سوريا للعام 2024م.
وقام بتوقيع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج أحمد بن علي البيز.
واستفاد منها 1.009 أفراد من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة من اللاجئين السوريين والمجتمع المستضيف، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من مشروع توزيع الكسوة الشتوية في لبنان (كنف - 3) للعام 2024م.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمواجهة موجة البرد القارس مع قرب قدوم فصل الشتاء، ومساعدة المحتاجين والمتضررين أينما كانوا.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعوب والدول المحتاجة والمتضررة حول العالم.
797 سلة غذائيةوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 797 سلة غذائية و797 حقيبة صحية في مدينة جنديرس بمحافظة حلب السورية.
واستفاد منها 4.782 فردًا، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع المساعدات الغذائية والحقائب الصحية للسكان المتضررين من الزلزال في شمال سوريا للعام 2024م.
تدريب 200 شاب وفتاةوقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس - عبر الاتصال المرئي- برنامجًا تنفيذيًا مشتركًا مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني لتدريب 200 شاب وفتاة من النازحين والمجتمع المضيف في محافظة حضرموت على ثمانية مهن حرفية وإلحاقهم بسوق العمل لاكتساب الخبرة العملية.
وقام بتوقيع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج أحمد بن علي البيز.
1.009 قسائم شرائيةوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1.009 قسائم شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة في منطقتي البقاع الغربي وزغرتا بجمهورية لبنان.
واستفاد منها 1.009 أفراد من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة من اللاجئين السوريين والمجتمع المستضيف، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من مشروع توزيع الكسوة الشتوية في لبنان (كنف - 3) للعام 2024م.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمواجهة موجة البرد القارس مع قرب قدوم فصل الشتاء، ومساعدة المحتاجين والمتضررين أينما كانوا.