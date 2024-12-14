شكرا لقرائتكم الصقارات السعوديات يكتسبن الخبرة ويتنافسن على جوائز مهرجان الصقور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أبدت الصقارات السعوديات سعادتهن بالمشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2024؛ الذي ينظمه نادي الصقور السعودي حتى 19 ديسمبر الحالي، بمقر النادي بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، بجوائز تتجاوز قيمتها 36 مليون ريال؛ وتصنَّف الأكبر في تاريخ جوائز مسابقات المهرجان.

قد يهمّك أيضاً

وقدمت المشاركات شكرهن لنادي الصقور السعودي على تخصيص شوط للسيدات في أكبر تجمُّع للصقارين في العالم، مؤكدات أن هذه الخطوة تعني لهن الكثير، خاصة أنها تتيح لهن ممارسة هوايتهن باحترافية كبيرة، عطفًا على الضوابط التي يقوم عليها الشوط.

وأوضحت الصقارة هديل المطيري أنها سبق أن شاركت في منافسات للصقور وحققت مراكز أولى، مشيرة إلى أنها أول صقارة في السعودية من ذوي الإعاقة، واستعدت جيدًا للمنافسة على المركز الأول”.

وكشفت أن علاقتها بالصقارة بدأت منذ أن كان عمرها تسع سنوات، متمنية أن تتاح لها الفرصة تكون أول فارسة من ذوي الإعاقة بالمشاركة في فعاليات الفروسية، وأول هجانة من خلال المشاركة في منافسات الهجن، خاصة أن كل هذه التجمعات تمثل موروث المملكة.

تبادل الخبرات

من جانبها، قالت الصقارة ريم: “إنها استعدت بشكل جيد للمشاركة في شوط السيدات بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2024، موضحة أن هذه المشاركة الثانية لها؛ حيث سبق أن شاركت في حفر الباطن”، مقدمة شكرها لنادي الصقور السعودي على إتاحته الفرصة لهن كسيدات للمشاركة في هذا الموروث العريق، مؤكدة أن المهرجان فرصة كبيرة للتعرف على المزيد عن موروث الصقارة وتبادل الخبرات.

يذكر أن نادي الصقور السعودي أقام في اليوم الحادي عشر لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2024، شوطًا مخصصًا للسيدات، وشهد منافسة كبيرة، وتأتي إقامة هذا الشوط في إطار إستراتيجية نادي الصقور السعودي لتوسيع قاعدة المشاركة، وإتاحة الفرصة للكثير من الصقارات لممارسة هوايتهن وفق نظم وقواعد احترافية.