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تأثير الموجة الباردة السيبيرية يبدأ مساء الغد

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الرياض - محمد الوسيري - قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني: إنه وفقًا لـ meteologix يبدأ تأثير الموجة الباردة السيبيرية من مساء يوم غد السبت.

ولفت الحصيني عبر منصة إكس إلى أن الحرارة المتوقعة فجر يوم غد السبت من باردة لباردة جدًّا، والحرارة المتوقعة 3 ظهرًا غدًا السبت من معتدلة لتميل للبرودة.

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وتابع: الحرارة المتوقعة الساعة 9 ليلة الأحد من باردة لباردة جدًّا على معظم المناطق.

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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