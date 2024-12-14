شكرا لقرائتكم منصة قوى: العقود لا تنتقل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكدت منصة قوى أن العقود لا تنتقل، وفي حال أصبح الموظف يعمل في منشأة أخرى يتطلب إنشاء عقد وظيفي جديد في المنشأة التي يعمل بها.

توثيق العقد

وفي وقت سابق جددت التأمينات الاجتماعية التأكيد على أن توثيق عقد العمل في منصة قوى شرط أساسي لربط العامل بالمؤسسة.

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ولتوثيق العقد يتم تسجيل الدخول على حساب المشترك في تأميناتي أفراد والضغط على الإشعارات ومن ثم المعاملة الخاصة بتصديق الارتباط بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وقبول المدة ليتم التسجيل.

خدمات منصة قوى

يذكر أنه يمكن الحصول على العديد من الخدمات من بينها ما يلي بعد الاشتراك:

إصدار تأشيرات العمل الدائمة: تستخدم تأشيرات العمل الدائمة لتوظيف غير السعوديين بعقود عمل طويلة الأمد.

إصدار تأشيرات العمل المؤقت: والتي تستخدم لتوظيف غير السعوديين في عقود عمل قصيرة الأمد تمتد لثلاثة أشهر كحد أقصى.

إصدار تأشيرات العمل الموسمي: حيث تخصص تأشيرات العمل الموسمية للموظفين الذين يعملون في موسم الحج.

يذكر أنه لطلب تأشيرات العمل الموسمية، ينبغي منح المنشأة تأييد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.