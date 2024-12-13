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الحصيني: تأثير الموجة الباردة السيبيرية من مساء غداً السبت

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الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته لحالة الطقس غدا السبت.

وقال الحصينى، في تغريدة له علي حسابه الرسمي بمنصة إكس: “وفقاً ل”meteologix”، يبدأ تأثير الموجة الباردة السيبيرية من مساء غداً السبت الا ان يصرفها الله”.

وأضاف: “الحرارة المتوقعة فجر الغد السبت من باردة لباردة جدا، الحرارة المتوقعة “3”ظهراً غدا السبت من معتدلة لتميل للبرودة”.

وتابع: “الحرارة المتوقعة الساعة”9″ليلة الاحد من باردة لباردة جداً على معظم المناطق”.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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