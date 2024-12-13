شكرا لمتابعة خبر عن بدء تشغيل المسارين الأحمر والأخضر بقطار الرياض الأحد المقبل .. صورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن بدء تشغيل المسار الأحمر (طريق الملك عبد الله) والمسار الأخضر (طريق الملك عبد العزيز) ضمن مشروع قطار الرياض، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، في خطوة تعكس تطور منظومة النقل العام في المدينة.

ويمتد المسار الأحمر على طول 25.3 كيلومترًا، ويربط بين طريق الملك عبد الله واستاد الملك فهد، ويشتمل على 15 محطة، ويتقاطع هذا المسار مع المسار الأخضر عند محطة وزارة التعليم.

أما المسار الأخضر، الذي يبلغ طوله 12.9 كيلومترًا، فيمتد من محطة وزارة التعليم إلى المتحف الوطني، ويضم 12 محطة رئيسية تخدم مختلف المناطق الحيوية.

يُعد تشغيل هذين المسارين إضافة نوعية لشبكة النقل العام في الرياض، حيث يساهم في تسهيل التنقل، تقليل الازدحام المروري، وتعزيز الاستدامة البيئية.

وافتُتح قطار الرياض في وقت سابق كجزء من أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة، ويضم المشروع شبكة متطورة تربط الأحياء السكنية بالمراكز الحيوية، مما يعكس التزام المملكة بتحقيق رؤية 2030 وتعزيز الاستدامة.