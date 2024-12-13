شكرا لمتابعة خبر عن فتاة لبنانية : إذا انتي مفكرة حالك حلوة كتير روحي للسعودية ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبرت فتاة لبنانية عن انبهارها بجمال الفتيات السعوديات ، وتساؤلت عن سر جمالهم هل هي الأموال ولا سبب أخر .

ووجهت الفتاة اللبنانية رسالة للبنات من خلال فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي “: إذا حابة تكون عندك عقد نفسية روحي للسعودية وإذا انتي مفكرة حالك حلوة كتير روحي للسعودية وذكريني اسألك عن ثقتك بحالك”.

وفسرت اللبنانية سر اعجابها الشديد بجمال السعوديات قائله ، بنت عمتي القمر سافرت المملكة واتصورت مع رفيقاتها السعوديات ، وما بينت بجانبهم .