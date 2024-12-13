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حتى مساء السبت.. أتربة مثارة ورياح نشطة على أجزاء من الرياض

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارًا أصفر بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة الرياض.
وشمل الإنذار؛ الزلفي والغاط والمجمعة وثادق وحريملاء ورماح وشقراء، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)

طقس الرياض

وحذر المركز، من أتربة مثارة مصحوبة برياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم.
ويبدأ الإنذار الساعة: 10:00 صباح السبت وينتهي الساعة: 06:00 مساء نفس اليوم.
للمزيد عن الطقس في المملكة: يبدأ 9 صباحًا.. الأرصاد يصدر إنذارًا أصفر بشأن الطقس في الشرقية
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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