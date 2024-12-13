شكرا لقرائتكم خبر عن حتى مساء السبت.. أتربة مثارة ورياح نشطة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارًا أصفر بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة الرياض.
وشمل الإنذار؛ الزلفي والغاط والمجمعة وثادق وحريملاء ورماح وشقراء، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
ويبدأ الإنذار الساعة: 10:00 صباح السبت وينتهي الساعة: 06:00 مساء نفس اليوم.
للمزيد عن الطقس في المملكة: يبدأ 9 صباحًا.. الأرصاد يصدر إنذارًا أصفر بشأن الطقس في الشرقية
وشمل الإنذار؛ الزلفي والغاط والمجمعة وثادق وحريملاء ورماح وشقراء، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأصفر - #منطقة_الرياض - #الزلفي #الغاط #المجمعة #ثادق ...+2— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) December 13, 2024
للتفاصيل https://t.co/ZT88zY2tTN #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/qnuhPN5nLI
طقس الرياضوحذر المركز، من أتربة مثارة مصحوبة برياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم.
ويبدأ الإنذار الساعة: 10:00 صباح السبت وينتهي الساعة: 06:00 مساء نفس اليوم.
للمزيد عن الطقس في المملكة: يبدأ 9 صباحًا.. الأرصاد يصدر إنذارًا أصفر بشأن الطقس في الشرقية