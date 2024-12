شكرا لقرائتكم خبر عن حتى مساء السبت.. أتربة مثارة ورياح نشطة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارًا أصفر بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة الرياض.وشمل الإنذار؛ الزلفي والغاط والمجمعة وثادق وحريملاء ورماح وشقراء، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة. للتفاصيل — المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)وحذر المركز، من أتربة مثارة مصحوبة برياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم.ويبدأ الإنذار الساعة: 10:00 صباح السبت وينتهي الساعة: 06:00 مساء نفس اليوم.للمزيد عن الطقس في المملكة: يبدأ 9 صباحًا.. الأرصاد يصدر إنذارًا أصفر بشأن الطقس في الشرقية