السعودية | مختص: نتوقع أن تصل الوظائف المرتبطة بكأس العالم 2034 قرابة 200 ألف وظيفة بشكل مباشر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكد الاقتصادي د. بندر الجعيد، أن قطاع الأغذية من القطاعات المرتبطة بزيادة عدد الزوار للمملكة، وبالتالي متوقع استفادته بشكل كبير من تنظيم كأس العالم 2034.

وأوضح خلال حديثه في برنامج ياهلا عبر قناة روتانا خليجية، أن قطاع التمويل أمامه فرصة كبيرة لتمويل هذه المشروعات.

وذكر أنه من ‏المتوقع أن تصل الوظائف المطلوبة والمرتبطة بكأس العالم 2034 قرابة 200 ألف وظيفة بشكل مباشر .

وتابع: قطاع البنية التحتية سواء النقل والمطارات والطرق والتطوير الخاص بالمرافق الرياضية والاستثمارات بالقطاعات السياحية والترفيهية وغيرها أبرز المستفيدين من كأس العالم 2034.

وأضاف: كأس العالم ليست حدث عابر، ولها أبعاد اقتصادية وغير اقتصادية تمتد إلى 10 سنوات قادمة، ومتوقع زيادة المساهمة في الاقتصاد السعودي بمقدار 1 إلى 2 % خلال عام البطولة بالمملكة.

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