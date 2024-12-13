شكرا لقرائتكم خبر عن قائد القوات المشتركة يناقش سبل الدعم مع قيادة الجيش اليمني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل معالي قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن حمد السلمان، في مقر قيادة القوات المشتركة في الرياض، كلًا من عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي، ومعالي وزير الدفاع اليمني محسن الداعري ومعالي رئيس هيئة الأركان للجيش اليمني الفريق صغير بن عزيز.وجرى خلال الاستقبال، بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما تم مناقشة آخر التطورات، وسبل الدعم للجيش اليمني لتثبيت الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، بما يعود بالنفع على المواطنين في تلك المناطق، وسبل دعم قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.حضر اللقاء نائب قائد القوات المشتركة اللواء طيار ركن عبدالله الغامدي، وعدد من قيادات القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.