شكرا لقرائتكم خبر عن بطاقات ذكية لتسجيل الحضور والانصراف في مدارس المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم وزارة التعليم تطبيق نظام إلكتروني متكامل لإدارة وتنظيم عمليات الدخول والخروج لجميع الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والموظفين والزوار في المدارس والمرافق التعليمية.

يأتي هذا النظام كجزء من الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لتحسين البيئة التعليمية وضمان توفير أعلى مستويات السلامة والأمان لجميع منسوبيها والزوار.

ويعتمد النظام الجديد على استخدام بطاقات تعريفية يتم مسحها إلكترونياً عند الدخول والخروج، ويتم تخصيص البوابة الرئيسية لدخول الطلاب والطالبات والزوار، حيث يقوم الطلاب والطالبات بمسح بطاقاتهم لتسجيل وقت الوصول بشكل تلقائي عبر النظام الإلكتروني.



تسجيل الحضور والانصراف

وبالنسبة للمعلمين والمعلمات والموظفين الإداريين، فقد تم تخصيص باب جانبي لدخولهم باستخدام بطاقاتهم الخاصة التي تتيح لهم فتح الباب الجانبي وتسجيل وقت دخولهم إلكترونياً بشكل دقيق.

وعند المغادرة، يلتزم جميع منسوبي المدارس والمرافق التعليمية بتسجيل خروجهم من خلال النظام الإلكتروني، حيث يتم التحقق من هوية الطلاب والطالبات الذين يغادرون مبكراً لضمان سلامتهم.

وقد تم تخصيص بوابة الطوارئ لاستخدامها فقط في حالات الإخلاء الطارئة، مع التأكيد على ضرورة أن تكون خالية من أي عوائق بشكل دائم.

في إطار تعزيز تنظيم عمليات استقبال الزوار، يشترط على الزوار الالتزام بالزي الوطني السعودي للسعوديين، بالإضافة إلى إبراز بطاقة الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة بالنسبة لأولياء الأمور، أو بطاقة العمل بالنسبة لمنسوبي الجهات الخارجية.

كما يلزم تحديد موعد مسبق للزيارة عبر القنوات الرسمية المتاحة، مع التأكيد على عدم حمل مواد أو أدوات محظورة خلال الزيارة.



تشغيل المرافق الإدارية والتعليمية

من جانب آخر، أعدت وزارة التعليم دليلاً إرشادياً متكاملاً لإدارة وتشغيل المرافق الإدارية والتعليمية، بهدف تعزيز الجودة والاستدامة في المرافق والأصول التابعة لها.

ويركز الدليل على تحسين صحة وسلامة المستخدمين من خلال توفير بيئة عمل آمنة وأكثر فعالية، بالإضافة إلى توجيه المختصين في إدارة مرافق الوزارة نحو اتباع أفضل الممارسات المستدامة.

ويشمل الدليل جميع التفاصيل المتعلقة بتنظيم نقاط الدخول والخروج، واستقبال الزوار، والحفاظ على سلامة المرافق التعليمية.

تهدف وزارة التعليم من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق بيئة تعليمية آمنة ومستدامة تعكس التزامها بتطوير المرافق التعليمية وتعزيز الجودة والسلامة لجميع منسوبيها.

كما تؤكد الوزارة أن هذه الأنظمة الجديدة ستسهم في تحسين مستوى الأداء الإداري والتنظيمي في المدارس والمرافق التعليمية بشكل عام.