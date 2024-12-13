شكرا لمتابعة خبر عن 5 نصائح من الدفاع المدني لمستخدمي مدفأة الكيروسين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت المديرية العامة للدفاع المدني على إتباع إجراءات السلامة عند استخدام مدفأة الكيروسين، وشددت على ضرورة تعبئة المدفأة بالوقود خارج المنزل، ومنع الأطفال من الاقتراب أو العبث بها، وإطفاءها عند الخروج من المنزل أو عند النوم، ووضعها في مكان آمن وبعيد عن الأثاث والممرات.

وتدعو المديرية العامة الجميع بإتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية، و(998) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.