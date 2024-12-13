السعودية | حالة الطقس المتوقعة اليوم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة, ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك الخليج 365 وكذلك المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط تصل إلى 50 كم/ساعة بأتجاه خليج العقبة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي تصل إلى مترين ونصف بأتجاه خليج العقبة ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج بأتجاه خليج العقبة ومع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي , فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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