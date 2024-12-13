السعودية | محافظ حفر الباطن يدشّن مخيم “تراؤف” الشتوي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

دشّن صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ حفر الباطن، أمس، مخيم تراؤف الشتوي الرابع لعام 2024 – 2025 م، وأطلق فعاليات شتاء تراؤف، استثمارًا للميزة النسبية للمحافظة في فصل الشتاء وإضفاءً للبهجة على الأبناء والبنات الأيتام واليتيمات وأمهاتهم على مساحة 12,000+ متر مربع بطاقة استيعابية 700+ شخص.

ويضم المخيم 18 خيمة ومرفقًا ترفيهيًا ورياضيًا وخدميًا، بما في ذلك الملاعب وواحة الألعاب، ومناطق مخصصة للفعاليات الثقافية والترفيهية والشعبية، تُقامُ فيه أكثر من 26 فعاليةً متنوعةً تُناسب كافة الأعمار والفئات، على مدار 4 أشهر.

ويهدف المخيم إلى توفير بيئة جاذبة ومحفزة للمستفيدين وتقديم تجارب مختلفة لهم وتعزيز منظومة القيم في شخصياتهم ورفع مستوى النشاط البدني والنفسي وصقل وتنمية المهارات والمواهب، وسيستمتع الأبناء والبنات بالأجواء الشتوية التي تتميز بها حفر الباطن في منظومة متكاملة من البرامج والمناشط التي تجعل من هذا المخيم مقصدًا ترويحيًا ومثريًا.

يُذكر أنَّ المخيم تم تجهيزه وتطويره بدعمٍ سخي من عددٍ من رجال البر والإحسان في كافة نسخه السابقة والحالية بشكلٍ يضمن تقديم البرامج والفعاليات بصورةٍ ترتقي للتطلعات وتماثل التجهيزات المناسبة لهذه الأجواء.

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