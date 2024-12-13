السعودية | شركة الدرعية تعلن افتتاح “دولتشي أند غابانا” في مطل البحيري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت شركة الدرعية الخميس عن الافتتاح الرسمي لمتجر العلامة الإيطالية الشهيرة “دولتشي أند غابانا” على مساحة 1500 متر مربع في مطل البجيري، الذي يضم متجرًا للأزياء الراقية وكافيه.

ويُعد المتجر أحد أكبر متاجر “دولتشي أند غابانا” على مستوى العالم، حيث يمزج بين الأناقة الإيطالية والتراث النجدي الأصيل، مما يعزز الأجواء النابضة بالحياة في مطل البجيري، الوجهة الأولى لتناول الطعام الفاخر في الدرعية، ومحور مشروع التنمية الحضرية لشركة الدرعية.

ويحتوي المتجر على الأزياء الفاخرة، والإكسسوارات، والمجوهرات الراقية، والساعات، ومستحضرات التجميل، وديكورات المنزل، بالإضافة إلى قسم مخصص للعبايات، تعزيزًا للثقافة المحلية والاحتفاء بها.

ويستعرض الكافيه أصالة المطبخ الإيطالي من خلال تقديم قائمة طعام تم تصميمها خصيصًا لتتماشى مع الذائقة السعودية.

وعبّر الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية، جيري إنزيريلو، عن سعادته قائلًا: “نحن متحمسون للإعلان عن افتتاح متجر وكافيه “دولتشي أند غابانا”، الذي سيضيف لمسة من الفخامة إلى الأجواء النابضة بالحياة في مطل البجيري، كونه وجهتنا الرائدة لتناول الطعام والتسوق.

وأضاف “مع استمرارنا في رحلتنا نحو إنشاء أهم وجهة سياحية لاستقطاب الزوار من مختلف أنحاء العالم، وجعلها نقطة محورية للسياحة الثقافية، التي ستضم أكثر من 1000 متجر ومطعم تمتد على مساحة 566 ألف متر مربع، ندعو شركاء الأعمال من كل أنحاء العالم للانضمام إلينا في هذه الرحلة الرائعة”.

واستقبل مطل البجيري وحي الطريف التاريخي، المدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، منذ افتتاحهما أكثر من مليوني زائر من السكان والسياح من داخل وخارج المملكة للاستمتاع بتجارب ثقافية ومطاعم ومتاجر ذات مستوى عالمي؛ حيث تهدف الدرعية لتكون وجهة رئيسية للعيش والعمل والترفيه، وأن تكون موطنًا لأكثر من 100 ألف ساكن، وتسعى لاستقطاب أكثر من 50 مليون زيارة سنوية بحلول عام 2030.

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