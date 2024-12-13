شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الجمعة.. سحب رعدية ممطرة ورياح على أجزاء من 3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

طقس الجمعة

أجواء شتوية مميزة

الدمام - شريف احمد - أعلم المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة في المملكة.حسب بيان المركز، تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق وكذلك المنطقة الشرقية.تشهد معظم مناطق ومحافظات المملكة هذه الأيام أجواءً شتوية مميزة، تتسم بالاعتدال في بعض المناطق والبرودة الشديدة في مناطق أخرى، متزامنة مع احتفالاتها بفوزها التاريخي باستضافة كأس العالم 2034.تأتي هذه الأجواء الفريدة لتعكس تنوع المناخ في المملكة، الذي يضفي على الاحتفالات طابعًا خاصًا ومميزًا، يجمع بين الفخر بالإنجازات الوطنية وجمال الطبيعة خلال إجازة نهاية الأسبوع.