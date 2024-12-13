شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى أبحاث الحج والعمرة يستعرض نماذج ابتكارية لخدمة ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

ضربات الشمس والإجهاد الحراري

الملتقى العلمي لأبحاث الحج والعمرة

الدمام - شريف احمد - استعرض المشاركون في المعرض المُصاحب لأعمال الملتقى العلمي لأبحاث الحج والعمرة والزيارة ابتكارات فريدة في مختلف المجالات والتخصصات، وذلك لمواجهة التحديات والأزمات لخدمة ضيوف الرحمن في الحج والعمرة والزيارة تحت شعار (النقل وإدارة الحشود).وحظي المشاركون بفرصة لعرض ابتكاراتهم الإبداعية الفعالة لمواجهة الصعوبات المختلفة التي يواجهها الحاج على جميع الأصعدة بشغف وطموح لخدمة ضيوف الرحمن وتذليل الصعوبات التي تواجههم.وشرح طالب في كلية الطب بجامعة أم القرى أنموذجًا مثاليًا لمعالجة ضربات الشمس والإجهاد الحراري وهو "السرير النشط"، ويعمل لحماية المصابين بضربات الشمس من المضاعفات، ويتكون من 3 أجزاء رئيسية هي السرير الميداني المنتقل، وعازل الحماية المزود بمراوح التوريد والرذاذ، وخزان المياه المصاحب مع التكييف، ويُسهم الابتكار في التقليل من المضاعفات الصحية للمريض، ونقص موارد التبريد ، ونقص الكادر الطبي، وضيق المساحة.كما ابتكر فريق من كلية العلوم التطبيقية فكرة دمج جهازين في جهاز واحد لتقليل التكلفة وإنعاش المريض بطريقة أفضل والحصول على أفضل النتائج في حالات الطوارئ والكوارث، الجهازان هما: جهاز الصدمات الكهربائية وتشخيص توقف القلب وجهاز LUCAS لأداء الضغطات الصدرية.ويهدف ابتكار الجهاز إلى تسهيل ورفع جودة عملية الإنعاش القلبي الرئوي، والتقليل من مدة تواجد جهازين مختلفين عن طريق دمجهم في جهاز واحد، وتقليل المساحة في سيارات الإسعاف وفي الأماكن التي تتواجد فيها أجهزة LUCAS وأجهزة إزالة الرجفان.كما يعالج تحديات عديدة منها : إبذال المجهود الطويل وانشغال الأيدي العاملة بالضغطات الصدرية عند توقف قلب المريض، والمدة الزمنية لإحضار جهازين مختلفين عند تواجد حالة متوقف قلبها، وارتفاع الميزانية المالية لتوفير عدد كبير من الجهازين.