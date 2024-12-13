السعودية | إعلان أسماء الفائزين بجائزة الباحثين الشباب بمؤتمر (كوب 16) بمشاركة 209 متسابقين من 36 دولة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نيابة عن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أعلن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، مستشار رئاسة مؤتمر الأطراف السادس عشر (COP16) الدكتور أيمن بن سالم غلام، اليوم، أسماء الفائزين بجائزة “الباحثين الشباب”، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، المقام في العاصمة الرياض.

وفي كلمته خلال الحفل الذي أقيم في جناح واحة العلوم، أعرب الدكتور غلام عن اعتزازه بالنجاح الكبير الذي حققه المؤتمر، مشيرًا إلى أن جائزة “الباحثين الشباب” تعد خطوة نوعية لدعم البحث العلمي والابتكار في مواجهة قضايا التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، لافتا إلى أن هذه الجائزة تأتي في إطار جهود المملكة لتعزيز مكانتها البيئية العالمية، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030، ودعم المبادرات الإقليمية والدولية.

وأضاف الدكتور غلام أن الجائزة شهدت مشاركة 209 متسابقين من 36 دولة، تنافسوا على 7 جوائز بقيمة إجمالية بلغت 70 ألف دولار، ممولة من مبادرة مجموعة العشرين العالمية للأراضي. وأشاد بالدور المتميز لجناح واحة العلوم في تقديم نماذج علمية وابتكارية ناجحة، ومساهمته في تحويل الأبحاث إلى تطبيقات عملية تخدم صناع القرار والمجتمعات العالمية.

من جانبه، أوضح المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للعواصف الغبارية والرملية جمعان بن سعد القحطاني، أن جائزة “الباحثين الشباب” تُعد الأولى من نوعها ضمن مؤتمر الأطراف، وتهدف إلى خلق بيئة محفزة للمنافسة في مجال البحث العلمي، وتشجيع الباحثين على تقديم حلول مبتكرة لمعالجة قضايا تدهور الأراضي.

وأشار القحطاني إلى أن الجائزة استهدفت تعزيز التعاون العلمي والإبداعي، بالإضافة إلى تحفيز الباحثين على تطوير تقنيات مستدامة في مواجهة التحديات البيئية، معربًا عن شكره للجنة المنظمة ولجميع الجهات الداعمة والمشاركين الذين أسهموا في إنجاح هذه المبادرة المتميزة.

وفي ختام الحفل، كرّم الدكتور غلام الفائزين، مشيدًا بمستوى المشاركات التي تعكس التزام الباحثين العالميين بإيجاد حلول علمية تسهم في تحقيق استدامة بيئية ومواجهة التحديات المناخية.

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