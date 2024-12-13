السعودية | الشؤون الإسلامية توقع مذكرة تعاون لخدمة بيوت الرحمن في عدد من المدن والمحافظات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقّعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وأوقاف عبدالله بن تركي الضحيان مذكرة تعاون مشتركة اليوم، وذلك في ديوان الوزارة بالعاصمة الرياض.

ووقّعها من جانب الوزارة مدير وحدة الفعاليات والمبادرات تركي بن عبدالعزيز العنقري، ومن جانب الوقف المدير التنفيذي شعلان بن عثمان الشعلان.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الوقف والوزارة فيما يخدم بيوت الرحمن في عدد من المدن والمحافظات، وتعميق الشراكة مع القطاع غير الربحي لدعم برامج ومشاريع الوزارة داخل المملكة وخارجها.

وتنص بنود المذكرة على أن يتعاون الطرفان في مجال بناء المساجد وتوفير المواقع لها في الأماكن ذات الاحتياج مثل الخليج 365 النائية كالقرى والهجر، وتقديم حلول للمتبرعين المتعثرين في بناء المساجد، وفي مجال هدم وإعادة بناء المساجد وترميمها، وكذلك تنظيم مسابقات القرآن الكريم والسنة النبوية المحلية والدولية في الخارج، وبرامج الدورات العلمية والملتقيات الدعوية للدعاة والأئمة والخطباء في الخارج، والاستفادة من خريجي الجامعات السعودية في الإمامة والدعوة، وبرامج استضافة المعنيين في الشأن الإسلامي في العمرة.

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