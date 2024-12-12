شكرا لمتابعة خبر عن محام: اسحب على زوجتك إذا رفعت دعوى فسخ نكاح .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذر المحامي أحمد الزهراني الأزواج من الاستسلام في القضايا الزوجية، مؤكدًا أنه في حال رفعت الزوجة دعوى فسخ نكاح، يجب على الزوج أن يحترم كرامته ولا يتبعها أو يلاحقها.

وقال الزهراني خلال مقطع فيديو: “يتواصل معي بعض الرجال وهم مضايقون لأن زوجتهم رفعت دعوى فسخ نكاح، على الرغم من أنهم لم يقصروا بشيء تجاه زوجاتهم، لا تتهور وخليها تكمل قضيتها، وابحث عن حياة أفضل مع زوجة أخرى.”

وأضاف: “يا رجل، أصلح أمورك، عش حياتك، ولا تتشبث بمصالحك من أجل الأطفال أو الاستقرار الأسري، إذا واحدة لم تقدر احترامك وحشمتك وسحبت عليك، اسحب عليها ولا تستذل نفسك” .

وتفاعل النشطاء والمدونون مع الفيديو، حيث انقسمت التعليقات بين مؤيد لرؤية الزهراني ومشيد بنصائحه، ومعارض ينتقد تصريحاته، معتبرًا أنها قد تؤدي إلى تدمير العلاقات الزوجية .