شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية يستقبل نظيره العماني في العلا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ترأس وزير الخارجية ، الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره العماني، بدر البوسعيدي، الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي – العُماني الذي ينعقد تأكيدًا على الروابط التاريخية الوثيقة بين المملكة والسلطنة، وتنفيذًا للتوجيهات السامية لقيادتي البلدين الشقيقين.

وأعرب وزير خارجية الأمير فيصل بن فرحان عن تقديره للجهود المبذولة في تعزيز العلاقات السعودية – العمانية، التي تسير برعاية وحرص قيادتي البلدين بخطى ثابتة نحو ترسيخ التعاون وتعزيز الدور الإقليمي والدولي، بما يُرسي الأمن والاستقرار في المنطقة، فضلاً عن تحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين، مؤكدًا أن توافق وجهات النظر في مجمل القضايا بين المملكة وعمان يوضح أهمية مواصلة التنسيق المستمر بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

وقال وزير الخارجية في كلمته: إن الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي – العماني يأتي امتداداً للاجتماع الأول للمجلس الذي عُقِد في 13 / 11 / 2023م في سلطنة عمان والذي أُطلق فيه النسخة الأولى من مبادرات اللجان المنبثقة عن المجلس والتي بلغ عددها (55) مبادرة، مشيدًا بجهود اللجان المنبثقة عن المجلس على متابعة أعمال المبادرات وحالة سير تنفيذها.

ومن جانبه أكد وزير خارجية سلطنة عُمان في كلمته أن مجلس التنسيق السعودي العُماني يمثل منصة استراتيجية تُجسّد إرادة القيادتين لتعزيز التعاون الثنائي، مشيرًا إلى أن تعزيز التعاون بين البلدين لا يقتصر على خدمة مصالحهما المشتركة، بل يمتد ليُسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار الإقليمي، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تستدعي تكثيف التنسيق الدبلوماسي والاقتصادي.

وقدم وزير خارجية عمان التهاني للمملكة بفوزها باستضافة النسخة الخامسة والعشرين من بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2034، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس الرؤية طموحة لقيادة المملكة، وإنجاز عالمي جديد للمملكة يعزز سجلها الحافل بالإنجازات المشرفة على الصعيدين الإقليمي والدولي.