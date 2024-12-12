شكرا لمتابعة خبر عن إنقاذ طفلة من الغرق أثناء ممارسة السباحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكنت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في المنطقة الشرقية، بقطاع الخُبر، من إنقاذ طفلة سودانية من الغرق أثناء السباحة في موقع غير مخصص، بالقرب من شاطئ نصف القمر.

وأكدت القوات تقديم الدعم الطبي للطفلة، ونقلها إلى المستشفى، حيث كانت في حالة صحية جيدة.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود المتنزهين من خطورة السباحة في المواقع غير المخصصة، داعية إلى الالتزام بتعليمات السلامة البحرية، كما أوصت بالاتصال بالرقم 911 في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، وبالرقم 994 في باقي مناطق المملكة، لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.