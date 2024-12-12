رقابة مشددة على أسواق الماشية وإزالة العشوائيات

وركزت اللجان على خطط وآليات تنظيم الأسواق، والحد من العمالة السائبة والمخالفة، وإزالة الحظائر العشوائية وضمان تطبيق جميع الأنظمة والاشتراطات.
من ضوابط مقدمي الخدمة
- أن يكون للشركات والمؤسسات سجل تجاري
- تكون الجمعيات الزراعية والتسويقية مصرحاً لها بالعمل
- أن يحصل الأفراد على التصاريح اللازمة لمزاولة النشاط.
- أن تكون العمالة التابعة لمنشآت مقدمي الخدمة نظامية
- أعلى مقدم الخدمة وضع بيان بأسعار الخدمات
- تحدد إدارة الأسواق والمسالخ أوقات العمل بالسوق
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