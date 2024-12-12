شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. درجات الحرارة الأعلى والأقل على مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية اليوم

الدمام - شريف احمد - ترصد "اليوم" درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مناطق المملكة، إذ سجلت أكبر درجة حرارة اليوم الخميس في مكة بـ 34 للكبرى والصغرى 22.وجاءت درجات الحرارة على التحو التالي:-كان توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، على مناطق المملكة، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.وبين مركز الأرصاد أنها تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.ويكون الطقس مستقرًا بوجه عام على باقي مناطق المملكة.