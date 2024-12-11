شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين: هدفي أن تكون بلادنا نموذجا ناجحًا ورائدًا في العالم والان نبدء بالتفاصيل

كأس العالم 2034 أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الأربعاء خلال الجمعية العمومية عن استضافة المملكة العربية

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الدمام - شريف احمد - غرد حساب وزارة الرياضة ، على منصة إكس، بعد فوز المملكة باستضافة كأس العالم 2034، مهنئا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله -. ونشر حساب وزارة الرياضة، اليوم الأربعاء، قول خادم الحرمين الشريفين: هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجا ناجحا ورائدا في العالم على كافة الأصعدة وسأعمل معكم على تحقيق ذلك.أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الأربعاء خلال الجمعية العمومية عن استضافة المملكة العربية السعودية لبطولة كأس العالم 2034.للمزيد عن استضافة كأس العالم اضغط هنا.