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خادم الحرمين: هدفي أن تكون بلادنا نموذجا ناجحًا ورائدًا في العالم

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - غرد حساب وزارة ، على منصة إكس، بعد فوز المملكة باستضافة كأس العالم 2034، مهنئا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله -. ونشر حساب وزارة الرياضة، اليوم الأربعاء، قول خادم الحرمين الشريفين: هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجا ناجحا ورائدا في العالم على كافة الأصعدة وسأعمل معكم على تحقيق ذلك.

كأس العالم 2034

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الأربعاء خلال الجمعية العمومية عن استضافة المملكة العربية لبطولة كأس العالم 2034.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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