557 بلاغا لمكافحة بعوض حمى الضنك

وأوضحت الأمانة أنه تم تكثيف الأنشطة والبرامج الاحترازية والوقائية لمكافحة البعوض الناقل لحمى الضنك؛ حيث تم معالجة 557 بلاغًا تتعلق بمصادر تكاثر البعوض في مختلف أحياء العاصمة المقدسة، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها لضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
وأبانت أن أبرز مصادر تكاثر البعوض التي تم رصدها تتضمن العديد من المواقع التي يجب توخي الحذر منها، وتعد بيئة ملائمة لتكاثرها، أهمها انتشار أواني سقيا الطيور العشوائية وخزانات المياه في المباني تحت الإنشاء، وإطارات السيارات المهملة، وبرادات المياه المهملة التي تتجمع بها المياه الراكدة.
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