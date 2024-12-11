557 بلاغا لمكافحة بعوض حمى الضنك

عززت أمانة العاصمة المقدسة أعمالها الخاصة بالإصحاح البيئي ومكافحة آفات الصحة العامة عقب الأمطار التي شهدتها مكة المكرمة مؤخرا، حيث انتشرت الفرق الميدانية التابعة للأمانة في مختلف المواقع بالأحياء والمخططات السكنية، والشوارع والميادين العامة، مع التركيز على المناطق التي تشكل منخفضات وتتجمع فيها المياه، إذ تُولي الأمانة اهتماما بالغا بمكافحة آفات الصحة العامة وتوفير بيئة صحية خالية من التلوث، من خلال اتخاذ تدابير وقائية شاملة تستهدف جميع أنواع البؤر المسببة لهذه المشكلة.

وأوضحت الأمانة أنه تم تكثيف الأنشطة والبرامج الاحترازية والوقائية لمكافحة البعوض الناقل لحمى الضنك؛ حيث تم معالجة 557 بلاغًا تتعلق بمصادر تكاثر البعوض في مختلف أحياء العاصمة المقدسة، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها لضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأبانت أن أبرز مصادر تكاثر البعوض التي تم رصدها تتضمن العديد من المواقع التي يجب توخي الحذر منها، وتعد بيئة ملائمة لتكاثرها، أهمها انتشار أواني سقيا الطيور العشوائية وخزانات المياه في المباني تحت الإنشاء، وإطارات السيارات المهملة، وبرادات المياه المهملة التي تتجمع بها المياه الراكدة.