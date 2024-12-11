السعودية | “الغذاء والدواء” تُشارك في المعرض الدوائي العالمي “cphi الشرق الأوسط” لبحث مستقبل الأدوية والابتكار

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

تُشارك الهيئة العامة للغذاء والدواء في المعرض الدوائي العالمي “CPHI الشرق الأوسط”، المقام برعاية وزارة الصحة، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بواجهة روشن خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2024، بمشاركة ممثلين من أكثر من 100 دولة، و150 متحدثًا، و400 عارض يمثلون كبرى الشركات الدوائية المحلية والدولية.

وتسعى “الهيئة” إلى تعزيز توفر الأدوية المبتكرة من خلال مبادرة “برنامج الأدوية الواعدة”؛ التي تهدف إلى تسريع تسجيل هذه المنتجات، كما تواصل جهودها لتعزيز بيئة الاستثمار في القطاع الدوائي، ودعم الإنتاج المحلي للأدوية.

ويعرض جناح “الغذاء والدواء” أبرز مبادرات الهيئة ومشاريعها المستقبلية، التي تشمل تحسين كفاءة سلسلة الإمداد الدوائية، وتطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للقطاع، وتسهيل الإجراءات التنظيمية لتسجيل الأدوية والمستحضرات الطبية.

كما تتضمن المشاركة تقديم معلومات توعوية للمختصين والشركات المحلية والدولية حول متطلبات “الهيئة” ودورها في دعم الصناعة الدوائية.

ويُعد المعرض الحدث الدوائي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، حيث يشارك فيه ممثلون عن كبرى الشركات الدوائية المحلية والدولية؛ بهدف تسليط الضوء على الابتكار، وتعزيز الشراكات العالمية في القطاع الصحي، بما يسهم في تحقيق مستقبل صحي مستدام.

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