شكرا لقرائتكم خبر عن 4 محطات رئيسية يشملها مترو الرياض.. تعرف إليها بالتفاصيل والان نبدء بالتفاصيل

محطات مترو الرياض

محطة منطقة قصر الحكم

محطة مركز الملك عبد الله المالي

المحطة الغربية

محطة STC

أسطول مترو الرياض

الدمام - شريف احمد - يشمل مشروع مترو الرياض أربع محطات رئيسية، تقع في المناطق ذات الكثافة العالية عند تقاطع مسارات المترو والحافلات.المحطات مجهزة بالخدمات المتنوعة، حيث تشتمل على محال تجارية ومواقف عامة للسيارات، ومنافذ لبيع التذاكر ومكاتب خدمة العملاء.كذلك يتضمن المشروع خمس محطات للتحويل بين مسارات المترو المختلفة، وتتكامل مع شبكة الحافلات، هدفها تسهيل تنقل الركاب بين مستويات شبكة النقل العام بمدينة الرياض.والأربع محطات الرئيسية هي:في وسط مدينة الرياض بجانب مصلى العيد، عند التقاء مسار المترو رقم (1) محور شارع العليا - البطحاء، ومسار المترو رقم (3) محور طريق المدينة المنورة - طريق الأمير سعد بن عبدالرحمن الأول.توجد في الجهة الشرقية من مركز الملك عبد الله المالي على طريق الملك فهد، عند التقاء مسار المترو رقم (1) محور شارع العليا – البطحاء، ومسار المترو رقم (4) محور مطار الملك خالد الدولي، ومسار المترو رقم (6) محور شارع عبد الرحمن بن عوف – طريق الشيخ حسن بن حسين بن علي.تقع في حي السويدي الغربي، تحديدًا في سوق الخضار المركزي، عند التقاء مسار المترو رقم (3) محور طريق المدينة المنورة - طريق سعد بن عبدالرحمن الأول، ومسار الحافلات المخصص على شارع الشيخ محمد بن عبد اللطيف.تتواجد جنوب طريق الملك عبد الله، عند التقاء مسار المترو رقم (1) محور العليا - البطحاء، ومسار المترو رقم (2) محور طريق الملك عبدالله.ويضم المشروع أسطولًا ضخمًا من القطارات يضم 190 قطارًا و452 عربة، من إنتاج كبرى الشركات العالمية مثل سيمنز الألمانية، وبومبارديير الكندية، وألستوم الفرنسية. كما يوفر المشروع 19 موقعًا لمواقف السيارات موزعة على مختلف مسارات الشبكة.يذكر أن مشروع قطار الرياض يتكون من 6 مسارات، تم حتى الآن تشغيل 3 منها، وهي: المسار الأول ”الخط الأزرق“: محور العليا - البطحاء. المسار الرابع ”الخط الأصفر“: محور طريق مطار الملك خالد الدولي. المسار السادس ”الخط البنفسجي“: محور طريق عبد الرحمن بن عوف - طريق الشيخ حسن بن حسين بن علي.