شكرا لمتابعة خبر عن ‎الإخلاء الطبي ينقل مواطنة من القاهرة لاستكمال علاجها بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت سفارة المملكة لدى القاهرة اليوم الأربعاء، عن نقل مواطنة حالتها الطبية حرجة من مطار القاهرة الدولي، عبر طائرة الإخلاء الطبي لاستكمال علاجها في المملكة .

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”: “تابعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية، اليوم، بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، نقل مواطنة حالتها الطبية حرجة من مطار القاهرة الدولي، عبر طائرة الإخلاء الطبي، لاستكمال علاجها في المملكة”.

وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار حرص حكومة المملكة على رعاية وخدمة المواطنين.