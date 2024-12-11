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‎الإخلاء الطبي ينقل مواطنة من القاهرة لاستكمال علاجها بالمملكة

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الرياض - علي القحطاني - أعلنت سفارة المملكة لدى القاهرة اليوم الأربعاء، عن نقل مواطنة حالتها الطبية حرجة من مطار القاهرة الدولي، عبر طائرة الإخلاء الطبي لاستكمال علاجها في المملكة .

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”: “تابعت سفارة المملكة العربية لدى جمهورية مصر العربية، اليوم، بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، نقل مواطنة حالتها الطبية حرجة من مطار القاهرة الدولي، عبر طائرة الإخلاء الطبي، لاستكمال علاجها في المملكة”.

وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار حرص حكومة المملكة على رعاية وخدمة المواطنين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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