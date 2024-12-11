شكرا لمتابعة خبر عن الإسعاف الجوي ينقل مصابًا من نفود محيوه إلى مستشفى بريدة المركزي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - باشرت فرق الإسعاف بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم أمس، ‏بلاغًا عند الساعة 19:04 يفيد بوجود حادث ارتطام سيارة بالكثبان الرملية – محيوة – قرب محافظة إبانات بالقصيم.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة بمنطقة القصيم خالد بن صالح الخضر، أنه على الفور وُجهت فرقة إسعافية من مركز إسعاف أبانات؛ لتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة، وتحديد نقطة التقاء آمنة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لهبوط الإسعاف الجوي التابع لهيئة الهلال الأحمر السعودي، حيث جرى تقديم الخدمة الإسعافية لمصابَين اثنين، ونقل أحدهما إلى مستشفى الرس العام، بواسطة الفرقة الأرضية، والأخرى نُقلت عبر الإسعاف الجوي إلى مستشفى بريدة المركزي لاستكمال العلاج اللازم.

وأكد أن الخدمة الإسعافية الجوية والأرضية متاحة لطالبيها دون استثناء داخل المدن وعلى الطرق السريعة وفي المواقع النائية والصحراوية صعبة الوصول عبر رقم الطوارئ الموحّد 997 أو من خلال تطبيقي “أسعفني” أو نداء استغاثة من تطبيق “توكلنا” على الأجهزة الذكية؛ لتقديم أفضل الخدمات الطبية الإسعافية حرصًا على سلامة المواطن والمقيم.‏