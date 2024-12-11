شكرا لمتابعة خبر عن لعبة الحبار تصل إلى المملكة .. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهد مطار جدة اليوم لحظات استثنائية، حيث تفاجأ المسافرون في صالات المطار بظهور الحراس الورديين من المسلسل الشهير “لعبة الحبار”.

مع اقتراب موعد إطلاق الموسم الثاني المرتقب من مسلسل “لعبة الحبار”، والذي سيعرض حصريًا على نتفليكس في 26 ديسمبر، عاش الحاضرون تجربة مميزة عندما وجدوا أنفسهم وسط “الحراس المقنعين” في أجواء مليئة بالتشويق.

حيث رُصِدت شخصيات مُقنَّعة تتحرك بتنسيق مذهل في منطقة استلام الحقائب في المطار؛ متوجهًة نحو بوابة الوصول وسط دهشة المسافرين الذين سارعوا بالتقاط هواتفهم لتوثيق هذه اللحظات المدهشة التي لا تُنسى.

وتستعد المملكة لاستقبال الحراس المقنعين في أبرز معالمها استعدادًا لإطلاق الموسم الثاني من المسلسل الشهير. إذ سيُتاح لعشاق “لعبة الحبار” فرصة التفاعل مع الحراس الورديين.

وتبدأ الرحلة في 11 ديسمبر بمنطقة البلد التاريخية في جدة، تليها محطة في العلا في 12 ديسمبر، ثم إلى أبها في 17 ديسمبر، ، مرورًا بالخُبر في 19 ديسمبر، قبل أن تصل إلى محطتها الأخيرة في “بوليفارد وورلد” في الرياض يوم 20 ديسمبر.

لكن المفاجآت لا تقتصر على المشاهدة فقط! حيث ستتاح للمعجبين فرصة استثنائية للانغماس في تجربة حقيقية داخل عالم “لعبة الحبار” في “يو ووك” بالرياض يومي 11 و12 ديسمبر، حيث سيتمكنون من تجربة اللعبة بأنفسهم والاستمتاع بالتحديات والتجهيزات والألعاب المستوحاة من أحداث المسلسل في الفترة من 11 إلى 12 ديسمبر والدخول مجاني.

وتعتبر لعبة الحبار أحد أشهر البرامج التي حققت نجاحًا ساحقًا منذ عرضها لأول مرة، حيث جمعت بين الإثارة والتشويق، وقد كانت محط أنظار الملايين حول العالم. ومع إعلان وصول اللعبة إلى المملكة ، يترقب العديد من عشاق الألعاب والمسلسلات في المملكة تجربة هذه المغامرة الفريدة.